В ЕП назвали дату, когда перестанут считать Лукашенко президентом Белоруссии

Европарламент в своей резолюции признал координационный совет белорусской оппозиции «временным представителем народа» и определил, что с 5 ноября перестанет считать Лукашенко главой государства. В ЕП поддержали санкции против действующего президента Белоруссии и поддержали проведение новых выборов.

«Когда <…> истечет срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко, парламент больше не будет признавать его президентом страны», — приводит РИА «Новости» текст резолюции.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Лукашенко сделал свой выбор в виде поддержки Россией, пишет RT. Он подчеркнул, что Киев расценивает это как угрозу.

Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Белоруссии 9 августа в день президентских выборов. Когда ЦИК сообщил, что действующий президент республики Александр Лукашенко одержал победу с результатом 80,1% голосов, тогда как его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%, люди вышли на улицу. Оппозиция сформировала координационный совет, после чего в Белоруссии возбудили уголовное дело.