Мир 01 марта 2023, 20:08 Пранкеры в разговоре с экс-главой МИД Британии выдали себя за Петра Порошенко Пранкеры Вован и Лексус вывели экс-главу МИД Великобритании на признание об Украине Rutube

Читать 360tv в

Российские пранкеры Вован и Лексус под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко пообщались с экс-министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом. Он рассказал, что в России невозможно «сменить власть извне». Пранкеры выложили видео на официальном Rutube-канале «Шоу ВиЛ».

В ходе разговора с Вованом и Лексусом Хейг признался, что США и Великобритания смогли «добиться успеха и сменить власть извне в более слабых и меньших странах», но в России это сделать невозможно».

Реклама

Экс-глава британского МИД вспомнил, что, будучи министром, приезжал в Москву, где встречался с представителями гражданского общества.

«Любая поддержка со стороны Запада, направленная на смену режима, сразу расценивалась как заговор и агрессия со стороны иностранных государств», — отметил он.

Хейг также рассказал пранкерам, что, если бы у Великобритании были полномочия принимать решения самостоятельно, Украина уже получила все желаемое оружие. Однако «основные решения принимает Вашингтон».

Ране пранкеры Вован и Лексус также пообщались с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Он рассказал, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы выиграть время на развитие ВСУ.