Пранкеры попросили мэра Берлина помочь организовать гей-парад в Киеве

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили мэру Берлина Франциске Гиффай, представившись главой Киева Виталием Кличко. В своем Telegram-канале они сообщили, что попросили помощи в проведении гей-парада в столице Украины, и собеседница пообещала в этом помочь.

«Да, действительно, у нашего города большой опыт по проведению ЛГБТ-парадов. Берлин даже является своего рода таким символом радуги в Европе. Очередной парад пройдет у нас 23 июля», — заявила мэр немецкой столицы. Она пообещала передать «Кличко» контакты специалистов, которые помогут организовать гей-парад на Украине.

Пранкеры рассказали, что Гиффай признала наличие проблем с пребыванием в Берлине украинских беженцев. Она отказалась высылать их из Германии для участия в боевых действиях.

Ранее Вован и Лексус позвонили мэру Мадрида Хосе Луису Мартинесу-Алмейде. Они предложили ему устроить ЛГБТ-парад в честь Бандеры, который якобы является гей-символом Украины. Испанский градоначальник принял предложение пранкеров.