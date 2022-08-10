Мэр Мадрида выразил соболезнования по поводу смерти Бандеры, иконы гей-сообщества на Украине

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) предложили мэру Мадрида Хосе Луису Мартинесу-Алмейде провести гей-фестиваль в честь Бандеры — иконы гей-сообщества на Украине. Мэр согласился.

Пранкеры представились мэром Киева Виталием Кличко и предложили мэру провести гей-фестиваль в поддержку Украины, объяснив это тем, что в батальоне «Азов»* много геев. Мартинес-Алмейда ответил, что через две недели в городе как раз состоится один из крупнейших гей-фестивалей, соберется миллион человек, и потому это очень важное для властей Мадрида мероприятие.

Тогда мнимый Кличко предложил провести фестиваль имени Бандеры, назвав его иконой гей-сообщества на Украине. Мэр Мадрида уточнил, стоит ли ждать Бандеру через две недели на фестивале, а потом выразил свои соболезнования, узнав, что тот умер. Но Вован и Лексус приободрили его, рассказав, что Бандера сражался против Советского Союза.

Также мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда пообещал помочь отправить украинцев на родину. Кроме того, он поддержал идею «наказать русских ублюдков».

* Нацбатальон «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.