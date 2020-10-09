Пранкер Лексус: «Личные данные людей находятся в опасности»

По словам блогера, в этом нет ничего удивительного или сенсационного.

«Я вообще не понимаю, почему это стало новостью. В наших пранках бывали и часовые разговоры», — сказал он.

Также Столяров добавил, что мировая политика находится в опасности, так как не защищена от подобных вмешательств.

«Личные данные людей находятся в опасности, что уж говорить про парламент Дании», — заключил блогер.

Ранее датский парламент в четверг должен был провести встречу в онлайн-формате с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Но она была короткой из-за появления самозванца.

Представители Белоруссии в начале конференции сообщили о неполадках в программе, из-за чего якобы невозможно включить камеру. Выступавшую «Тихановскую» в итоге никто не видел, но общение с человеком, выдававшим себя за нее, продолжалось около 40 минут, сказано на сайте парламента Дании.

Однако участники заседания поняли в итоге, что «что-то не так», и поспешно его завершили.