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    09 октября 2020, 16:06

    Пранкер Лексус: «Личные данные людей находятся в опасности»

    Дарья Морозова

    Российской блогер Алексей Столяров, известный как Лексус, прокомментировал инцидент в датском парламенте, когда кто-то позвонил и представился Светланой Тихановской. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    По словам блогера, в этом нет ничего удивительного или сенсационного.

    «Я вообще не понимаю, почему это стало новостью. В наших пранках бывали и часовые разговоры», — сказал он.

    Также Столяров добавил, что мировая политика находится в опасности, так как не защищена от подобных вмешательств.

    «Личные данные людей находятся в опасности, что уж говорить про парламент Дании», — заключил блогер.

    Ранее датский парламент в четверг должен был провести встречу в онлайн-формате с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Но она была короткой из-за появления самозванца.

    Представители Белоруссии в начале конференции сообщили о неполадках в программе, из-за чего якобы невозможно включить камеру. Выступавшую «Тихановскую» в итоге никто не видел, но общение с человеком, выдававшим себя за нее, продолжалось около 40 минут, сказано на сайте парламента Дании.

    Однако участники заседания поняли в итоге, что «что-то не так», и поспешно его завершили.