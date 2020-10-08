Неизвестный выдал себя за Тихановскую на встрече с парламентом Дании

Датский парламент в четверг должен был провести встречу в онлайн-формате с участием экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Но она была короткой из-за странного инцидента.

Представители Белоруссии в начале конференции сообщили о неполадках в программе, из-за чего якобы невозможно включить камеру. Выступавшую «Тихановскую» в итоге никто не видел, но общение с человеком, выдававшим себя за нее, продолжалось около 40 минут, сказано на сайте парламента Дании.

Однако участники заседания поняли в итоге, что «что-то не так» и поспешно его завершили.

Штаб Тихановской позднее сообщил, что за нее себя выдавал другой человек. В протоколе по итогам заседания было сказано, что в ходе встречи не было сказано ничего, что нанесло бы ущерб внешнеполитическому курсу Дании.