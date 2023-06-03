Мир 03 июня 2023, 04:15 Прага потребует аренду с Москвы за участки под российскими посольствами ČTK: Чехия потребует от России арендную плату за территорию под дипломатическими зданиями РИА «Новости»

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Чехия будет требовать от России оплату аренды территории под дипломатическими и бытовыми зданиями. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на документы МИД республики.

«На земельных участках, за аренду которых чешское государство будет требовать от России оплату, расположены комплекс бытовых зданий на Швайгеровой улице в Праге, а также здания бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно», — сказано в публикации.

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Еще 17 мая власти Чехии отменили девять указов правительства социалистической Чехословакии, принятых в 1970–1980-е годы. Согласно этим распоряжениям, правительство бесплатно позволяло СССР использовать участки в республике для дипломатических целей.

По мнению кабмина Чехии, сейчас российская сторона пользуется территориями не по договоренному назначению, поэтому Прага не видит причин для разрешения их бесплатного предоставления. Чешский премьер-министр Петр Фиала отмечал, что республика потребует от Москвы ту сумму, которая подходит для района участков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила чешское правительство об ответных мерах Москвы на решение отменить договор о бесплатном пользовании посольством участков в стране. По ее словам, определенные меры следует проработать, поэтому Россия отреагирует спустя время.