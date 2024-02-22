Мир 22 февраля 2024, 22:29 «Позор западной демократии». Лавров дал оценку ситуации с Ассанжем Лавров назвал ситуацию вокруг Ассанжа позором западной демократии РИА «Новости»

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Ситуация вокруг создателя проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа стала позорной страницей для западной демократии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20, сообщило РИА «Новости».

По его словам, США пытаются представить находящегося с 2019 года в британской тюрьме журналиста-расследователя в образе преступника, несмотря на то, что Ассанж рассказывал правду о секретных действиях американских спецслужб, которые грубейшим образом нарушали законы США.

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«Насчет Джулиана Ассанжа. Я уже сказал, что это, конечно, позор западной демократии», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британские власти поддержать его. По ее мнению, дело создало прецедент, которое может оказывать негативное влияние на деятельность журналистов во всем мире.