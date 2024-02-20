Мир 20 февраля 2024, 16:46 Адвокат Ассанжа призвала власти Британии поддержать его Адвокат Ассанжа Робинсон призвала власти Британии поддержать ее подзащитного Ray Tang/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британские власти поддержать его. Видео опубликовал РЕН ТВ.

По мнению адвоката, дело создало прецедент, способный сдерживать журналистов по всему миру. Она поблагодарила всех участников митинга в поддержку Ассанжа, который прошел у здания Верховного суда в Лондоне.

Лондонский суд проведет двухдневные слушанья по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. По данным СМИ, сам он не будет присутствовать на суде из-за плохого самочувствия.

Основатель WikiLeaks пытается предотвратить экстрадицию в Соединенные Штаты, где ему грозят 175 лет тюрьмы за публикацию данных, полученных из секретных документов. С 2011 по 2019 год журналист укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле 2019-го его задержали. Ассанж попал в британскую тюрьму строгого режима Белмарш. Если суд в Лондоне примет решение не в его пользу, он еще сможет попытаться оспорить вердикт в Европейском суде по правам человека.