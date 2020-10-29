Познер предложил высылать мигрантов после теракта во Франции

Высылать мигрантов из Франции предложил российский телеведущий Владимир Познер. Причиной стали нападения в четверг, 29 октября, в том числе в Ницце.

«Я вам могу сказать, как французский гражданин, что я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом: собрать пять тысяч эмигрантов, которые уже являются, кстати говоря, французскими гражданами. Тех, на кого есть досье в полиции, и этих людей просто взять и выслать обратно в Алжир», — сказал Познер в интервью Радио Sputnik.

Он выразил уверенность, что такие досье, конечно, имеются в большом количестве.

По мнению телеведущего, власти Франции должны высылать мигрантов по принципу — за каждого убитого, изнасилованного или раненного экстремистом француза, депортировать по одному человеку. В данный же момент положение французского правительства безвыходно.

Познер уверен, что если этого не сделают власти Франции, то сделают обычные граждане, терпение которых на пределе.

В Ницце 29 октября, днем мужчина зарезал троих человек и ранил нескольких прихожан церкви Нотр-Дам. По данным некоторых СМИ, одна из жертв была обезглавлена. Нападавшего задержали. Мэр Ниццы объявил случившееся терактом и заявил, что пора искоренить исламофашизм на территории Франции. После этого французам нанесли еще два удара.