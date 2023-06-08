Мир 08 июня 2023, 22:26 «Пожинает, что посеял». Европейцы возмутились хамством Зеленского в адрес ООН Читатели Le Figaro возмутились словами Зеленского о реакции ООН после ЧП с Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Читатели Le Figaro отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского об «излишне дипломатичной» реакции ООН и МККК на подрыв Каховской ГЭС. Украинский лидер обвинил организации в нежелании отвечать на запросы Киева в связи с ЧП, подборку сделало РИА «Новости».

Европейским пользователям не понравился такой выпад. Многие пришли к выводу, что Зеленского изначально надо было «бросить на произвол судьбы».

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«Эта страна хочет войти в Европу только для того, чтобы постоянно просить помощи», — написал один из читателей.

«Этот маленький президент — настоящий попрошайка», — согласился другой комментатор.

«Но он должен перестать ныть! Никто ему не будет помогать», — возразил еще один читатель.

Некоторые предъявили украинскому лидеру обвинения в том, что это его команда и подорвала дамбу, а теперь ждет очередного транша.

«Украинцы сами разрушили дамбу, и теперь они делают вид, что сердятся, но не позволяют начать расследование», — значится в одном из комментариев.

«Как это возможно, чтобы в течение часа половина Европы не была уже там с гуманитарной помощью? Зеленский же щелкнул пальцами», — сыронизировал еще один читатель.

«Как же нам всем будет весело, если Украина еще и вступит в ЕС и НАТО», — пришел к выводу один из пользователей.

«В итоге он пожинает то, что посеял: все устали от его требований и безумия от желания втянуть нас в этот конфликт», — заключили участники обсуждения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ начали кампанию по дезинформации о ЧП на Каховской ГЭС. Он обратил внимание, что появилось множество инсинуаций, что Россия якобы сама подорвала важнейший объект.