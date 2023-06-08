08 июня 2023, 14:51
Посол России обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС
Антонов заявил, что в СМИ США идет кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
Американские СМИ начали кампанию по дезинформации о ЧП на Каховской ГЭС. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, сообщили в Telegram-канале российского диппредставительства.
«В местных СМИ идет целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС», — отметил Антонов.
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Он обратил внимание, что появилось множество инсинуаций, что Россия якобы сама подорвала важнейший объект. Американские власти предпринимают попытки снять ответственность за теракт с киевского режима и возложить ее на Россию.
По словам дипломата, такой подход не выдерживает никакой критики. Он счел это очередной попыткой «обелить» киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию.
Ранее политолог и журналист Юрий Светов пояснил, что ООН и Красный Крест не хотят попасть в идиотскую ситуацию, поддержав президента Украины Владимира Зеленского в истории с Каховской ГЭС.
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