Пожилой житель Греции умер через 8 минут после прививки от коронавируса

В Греции пожилой мужчина скончался через несколько минут после прививки от коронавируса. Врачи считают, что это внезапная смерть, совпавшая с вакцинацией.

Пациента потеряли медики больницы университета Ираклиона, сообщил телеканал ERT. После введения препарата прошло восемь минут. 85-летний мужчина ждал в приемной, внезапно упал и умер.

По первоначальной оценке специалистов, смерть пациента не связана с вакцинацией и наступила по другим причинам. Вероятность анафилактического шока они тоже отрицают.

Для определения точных причин, приведших к трагедии, назначена срочная судебно-медицинская экспертиза.

Прививать население Греции начали с 27 декабря 2020 года. Людям ставят вакцину Pfizer/BioNTech. Сначала ее получали медработники и пожилые в домах престарелых. В первые дни стало известно об одном случае аллергической реакции на препарат.

Российскую вакцину «Спутник V», разработанную НИЦ имени Гамалеи, президент РФ Владимир Путин назвал самой эффективной и безопасной. Глава государства поручил оценить действенность отечественных препаратов против новых штаммов коронавируса.