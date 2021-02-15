Путин поручил проанализировать «Спутник V» в борьбе против новых штаммов коронавируса

Путин поручил проанализировать эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил ТАСС.

Вакцина может усилить сформировавшийся после заболевания иммунитет. При этом ученые пока не могут сказать окончательно, какова его продолжительность по времени.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что пока вакцина предназначена только для взрослых. Исследования о переносимости препаратов детьми начнутся в ближайшее время.

Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в России. На минувшей неделе в Московскую область поступила новая партия из 60 доз вакцины «Спутник V». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что сейчас жители могут получить прививку не только в больницах, но также и в торговых центрах и на местах работы. Пожилые жители Подмосковья могут сделать прививку в клубах «Активного долголетия».

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объяснил, в каком случае российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет использоваться на территории ФРГ и остальных стран Евросоюза. По его словам, это станет возможным, если препарат получит одобрение в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии, сообщила «Общественная служба новостей».