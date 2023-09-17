17 сентября 2023, 08:56
Пожарный вертолет рухнул в Турции в водохранилище. Судьба двух членов экипажа неизвестна
Тушивший пожары в турецком Измире вертолет упал в водохранилище
Вертолет, который занимался тушением пожаров в турецкой провинции Измир, потерпел крушение в водохранилище, откуда брал воду. Об этом в соцсетях заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.
По его словам, экипаж перестал выходить на связь 16 сентября.
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«После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес», — пояснил Юмаклы.
Одного члена экипажа удалось спасти, однако двух других пока не нашли — их поисками занимаются полиция, береговая охрана, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Ранее в провинции Зонгулдак на севере Турции произошло обрушение в одной из шахт, заблокированы оказались около 300 горняков. К спасению людей привлекли 75 специалистов.
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