Мир 17 сентября 2023, 08:56 Пожарный вертолет рухнул в Турции в водохранилище. Судьба двух членов экипажа неизвестна Тушивший пожары в турецком Измире вертолет упал в водохранилище Unsplash

Читать 360tv в

Вертолет, который занимался тушением пожаров в турецкой провинции Измир, потерпел крушение в водохранилище, откуда брал воду. Об этом в соцсетях заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

По его словам, экипаж перестал выходить на связь 16 сентября.

Реклама

«После проверки выяснилось, что вертолет потерпел крушение и упал в водохранилище Тахталы, из которого набирал воду для тушения лесного пожара в районе Мендерес», — пояснил Юмаклы.

Одного члена экипажа удалось спасти, однако двух других пока не нашли — их поисками занимаются полиция, береговая охрана, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ранее в провинции Зонгулдак на севере Турции произошло обрушение в одной из шахт, заблокированы оказались около 300 горняков. К спасению людей привлекли 75 специалистов.