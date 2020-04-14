Пожарные из Сербии получат защитные средства от МЧС России
МЧС России окажет гуманитарную поддержку пожарным службам в Сербии. Это поможет в борьбе с коронавирусом, сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам представителей Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России, МЧС направило в Сербию защитные комбинезоны и маски для пожарных.
Ранее отечественные специалисты радиационной, химической и биологической защиты продезинфецировали сербский военный госпиталь.