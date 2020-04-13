Специалисты из России продезинфицировали госпиталь в Сербии
«Российская группа специалистов РХБ защиты, прибывшая в сербский город Ниш, провела дезинфекцию вновь открываемого военного госпиталя», — сообщило Минобороны России.
Врачи госпиталя будут принимать местных жителей и людей из близлежащих населенных пунктов, которое не заразились коронавирусом. Такое решение поможет снизить нагрузку на другие больницы, где лечат от этой инфекции. Военный госпиталь уже оснастили всем необходимым оборудованием, а медики прошли противоэпидемическую подготовку.
Министр обороны Сербии Александр Вулин проверил готовность медучреждения и поблагодарил российских специалистов за помощь в подготовке.
«Российские военнослужащие работают без выходных, они действительно работают без передышки. Вчера, например, они продезинфицировали 13 различных объектов в Белграде. А сегодня целиком обработали госпиталь в Нише и подготовили к приему пациентов. Это огромная помощь от России», — отметил Вулин.
Всего специалисты из России продезинфицировали в Сербии более 35 медицинских объектов, 65 зданий и сооружений, а также более 25 участков дорог.