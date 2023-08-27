Происшествия 27 августа 2023, 00:02 Четыре взрыва прогремели в румынском городе Креведия Radio Romania: один человек погиб при взрыве на АЗС в Креведии unsplash.com

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Серия взрывов прозвучала на АЗС в румынском городе Креведия, расположенном в 10 километрах от Бухареста. О происшествии сообщило Radio Romania.

В результате ЧП пострадали 46 человек, один погиб. Большая часть получивших ранения — пожарные, которые приехали тушить заправку после первого взрыва. Однако огонь перекинулся на расположенную неподалеку цистерну. Всего с разницей в несколько часов прозвучало четыре взрыва.

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Местные власти эвакуировали население примерно в 300 метрах. Людей предупредили о сильном задымлении, которое распространяется в воздухе в направлении Бухареста. Повышенный уровень загрязнения воздуха уже наблюдается в пригородах, населению рекомендовали закрыть окна.

Утром 26 августа в Кемерове вспыхнул склад боеприпасов. Возгорание произошло на улице Терешковой. Огонь охватил 750 квадратных метров. Позднее стало известно, что огнеборцы локализовали пожар.