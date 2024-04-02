Мир 02 апреля 2024, 16:27 Пожар в Стамбуле унес жизни 15 человек Hürriyet: в Стамбуле при пожаре в жилом доме погибли 15 человек, пострадали 8 Onur Dogman/Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

В Стамбуле случился пожар. Из-за возгорания в жилом доме погибли 15 человек. По информации издания Hürriyet, пострадали еще восемь жителей крупнейшего города Турции.

«В результате страшного пожара погибли 15 человек и получили ранения восемь человек, из них семь — серьезно», — предали авторы материала.

Реклама

Пожар вспыхнул на нижнем этаже 16-этажного дома в Шишли. Помещение использовали под ночной клуб. Министр внутренних дел Али Ерликая в своем заявлении в социальной сети сообщил, что по факту инцидента начали расследование. Причиной пожара, вероятно, стали ремонтные работы.

«Причина пожара не ясна. Он (дом — прим. ред.) ремонтировался. Те, кто погиб, — это рабочие», — сказал глава Стамбула Давут Гюль.

Пожар произошел на улице Йылдыз Поста. Взрыв прогремел рядом со сценой в ночном клубе «Маскарад», расположенном на нижнем этаже 16-этажного здания, закрытого на Рамадан во время ремонта.

Ранее взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле. Произошло короткое замыкание электрических проводов.