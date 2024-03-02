Мир 02 марта 2024, 22:47 Взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле NTV: газопровод взорвался на севере Стамбула РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в районе Султангази на севере Стамбула после взрыва газопровода. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным журналистов, газопровод взорвался после короткого замыкания электрических проводов. На месте ЧП работали сотрудники пожарно-спасательной службы.

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Пожарные потушили возгорание за 15 минут, огонь успел перекинуться на балконы соседних домов. Правоохранители устанавливают причину взрыва на газопроводе.

Взрыв неустановленной природы ранее прогремел в подвале трехэтажного дома в районе Баглар в Стамбуле. ЧП произошло на складе металлолома. В результате пострадали пять работников. По данным местных СМИ, находящихся внутри помещения людей взрывная волна выбросила на улицу.

Недавно в Стамбуле также тушили пожар на популярном среди туристов рынке Гранд-базар или Капалы Чаршы. В ликвидации огня участвовали 79 спасателей.