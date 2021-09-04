Пожар в костеле Святого Николая в Киеве потушили

Пожарным удалось справиться с огнем, который охватил здание римско-католического костела Святого Николая в центре Киева. Пламя успело распространиться на площади в 80 квадратных метров и повредило орган.

Возгорание ликвидировали ночью 3 сентября, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Пожар охватил площадь в 80 квадратных метров. Огнем повредило орган», — уточнили в ведомстве.

Локализовали пламя в 22:40 по местному времени (совпадает с московским — прим. ред.). Ликвидировать его удалось в 23:26.

Жертв и пострадавших нет.

Костел святого Николая загорелся вечером пятницы. Сначала загорелись первый и второй этажи органного зала, потом пламя распространилось на кровлю.