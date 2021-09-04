Костел Святого Николая загорелся в центре Киева

В здании римско-католического костела Святого Николая в центре Киева произошел пожар. Огонь вспыхнул между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания.

«Городские спасательные службы, 15 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и четыре единицы техники ликвидируют пожар в костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара — 2», — написал мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало. Также пока остается неизвестным, что послужило причиной пожара.

Накануне пожар произошел в многоквартирном пятиэтажном доме в поселке Константиновский Ярославской области. Пострадали два человека. Пожар начался в одной из квартир на пятом этаже, затем огонь перекинулся на другие этажи и охватил весь дом. Из здания эвакуировали 15 человек. Пострадавшие госпитализированы.