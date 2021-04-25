Пожар в больнице Багдада унес жизни 82 человек

Число пациентов с коронавирусом, которые погибли при пожаре в больнице в Багдаде, возросло до 82. Об этом сообщило иракское агентство INA со ссылкой на заявление МВД страны.

По данным МВД Ирака, жертвами пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» в столице Ирака стали 82 человека, еще 110 пострадали. До этого член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти говорил о 58 погибших.

Согласно информации СМИ, причина пожара — взрыв баллона с кислородом. Многие пациенты умерли потому, что отравились угарным газом.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования.

Пожар в больнице на юго-востоке Багдада произошел вечером 24 апреля. Перед этим прогремел взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри почти полностью. С пожаром боролись около 30 пожарных расчетов, посильную помощь оказали десятки местных жителей. Из огня удалось спасти более 200 пациентов.

В Ираке объявлен трехдневный траур. Задержаны главный врач больницы, начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Больница не была оборудована противопожарными системами, а внутренние помещения оказались отделаны легковоспламеняющимися материалами.