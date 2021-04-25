При пожаре в больнице Багдаде погиб 21 человек. Видео

В результате взрыва и последовавшего пожара в клинике для больных коронавирусом «Ибн аль-Хатыб» на юге Багдада погиб 21 человек. Известно, что пострадало еще 40 человек.

Как стало известно изданию Al Arabiya, взрыв произошел в хранилище с кислородом. Здание больницы выгорело почти полностью. В больницу на момент инцидента находились около 120 пациентов. Спасено было примерно 90 человек. Эвакуированных перевезли в другие больницы Багдада.

Министерство здравоохранения Ирака еще не опубликовало официального заявления о пожаре в больнице, числе жертв и пострадавших. Количество погибших может вырасти.

В декабре 2020 года в результате хлопка в хранилище для кислородных баллонов в астраханской инфекционной клинической больнице им. А. М. Ничоги пострадал один сотрудник учреждения.