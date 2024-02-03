Мир 03 февраля 2024, 08:28 Пожар начался на базе США на востоке Сирии после обстрела РИА «Новости»: после обстрела базы США в Сирии начался пожар РИА «Новости»

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На американской базе на месторождении газа «Конико» на востоке Сирии начался пожар после ракетного обстрела. Об этом РИА «Новости» сообщил местный источник.

«Базу США в Дейр-эз-Зоре обстреляли ракетами, после этого начался пожар», — рассказал источник.

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Сведения о пострадавших или погибших, а также разрушениях, пока что не поступали. Телеканал Al Mayadeen также сообщал о факте обстрела объекта.

После начала эскалации конфликта между Израилем и сектором Газа случаи нападения на базы США в Сирии и Ираке с использованием беспилотников и ракет участились. Представители шиитских группировок предупреждали, что усилят атаки из-за оказания помощи Израилю со стороны США.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что военные США атаковали объекты иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии и Ираке. При этом он подчеркивал, что Штаты не стремятся к эскалации на Ближнем Востоке.