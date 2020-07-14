До 59 увеличилось число пострадавших при пожаре на военном корабле США

Обновились данные о пострадавших на американском десантном корабле «Боном Ричард» (USS Bonhomme Richard), где произошел пожар. Небольшие травмы получили 36 моряков и 23 гражданских лица, всего 59 человек.

В основном пострадавшие получили тепловые удары или отравились дымом. Об этом рассказали представители командования надводных сил Тихоокеанского флота США в официальном аккаунте в Twitter. Госпитализация никому не потребовалась.

Пожар не могут потушить уже больше суток. Корабль, стоящий на базе ВМС в Сан-Диего (штат Калифорния), загорелся еще 12 июля. Он проходил техническое обслуживание, когда все произошло. Причины ЧП еще не установлены. На борту находились 160 человек, всех удалось оперативно эвакуировать

Предполагается, что огонь не потухнет, пока судно не прогорит изнутри целиком. Об этом рассказал глава пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл, который пообещал сделать все возможное, чтобы «Боном Ричард» «вновь поплыл».