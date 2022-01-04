«Повышение цены скорее повод, чем причина». Политолог объяснил природу митингов в Казахстане

Акции протеста охватили сразу несколько крупных городов Казахстана. Все началось на западе страны, где местных жителей возмутило двойное повышение цен на сжиженный газ. Однако, эти волнения имеют иную природу, не только экономическую, считает политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. В беседе с «360» он отметил, что это повышение цен, выглядит скорее поводом, чем причиной. Эксперт заявил, что это не первые волнения в современном Казахстане, и, возможно, не последние.

Говоря о повышении цены на газ, Стакневич заметил, что оно было довольно значительным с точки зрения местных жителей, но не столь уж существенным, поскольку это биржевой товар и все объемы этого газа там продаются с биржи.

«Не оставляет сомнений, что эти волнения имеют иную природу, не только экономическую, а вот это повышение цен, оно выглядит скорее поводом, чем причиной», — отметил политолог.

В Казахстане идут довольно сложные процессы, объяснил Станкевич, стремительно прирастает сельское население.

«В сельской местности население очень быстро растет в отличии от городов, и создается такая масса полубезработной, полуобразованной, очень активной и, порой, агрессивной молодежи, которую „зажечь“ не стоит большого труда», — отметил собеседник «360». По его словам, достаточно небольшого повода для того, чтобы они пошли на протесты с применением насилия.

Центрально правительство все это знает, но вот сделать с этим быстро, в срочном плане, ничего нельзя, добавил политолог. Он объяснил, что нельзя создать столько рабочих мест, и каким-то образом задействовать этих людей. При этом Станкевич заметил, что правительство реагирует довольно быстро. В Актау уже вылетела целая делегация во главе с вице-премьером, и цену вернули к прежнему уровню.

«Эта реакция показывает, что правительство очень чутко относится к малейшим вспышкам социального недовольства, оно готово, оно ожидает новых волнений», — отметил политолог.

Все еще дело в том, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил власть от основателя современного Казахстанского государства, от Нурсултана Назарбаева, и он «как бы еще является такой переходной фигурой с точки зрения основных кланов, существующих в Казахстане».

По словам Станкевича, пока Назарбаев остается за спиной действующего президента, и является его защитой, всерьез никто центральную власть атаковать не рискнет, но таким образом они пробуют силы, «кланы, которые чувствуют, что они были обделены в ходе распределения собственности власти, которые готовы за эту собственность и власть побороться».

Обстановка тревожная, отметил политолог, потому что Казахстан близок и очень важен для России, и конечно, РФ не может спокойно относиться к тому, что там происходят серьезные волнения, или была бы какая-то серьезная дестабилизация. Но пока, по словам Станкевича, никакой серьезной угрозы не просматривается, Токаев довольно уверено чувствует себя.

Политолог считает, что действующий лидер Казахстана с этими волнениями справится, но это для него тревожный сигнал, «что с накоплением социального динамита вот этого, этой большой молодежной, непристроенной массы, что с этим что-то надо делать». Станкевич отметил, что по его мнению, Токаев сейчас предпримет более такие системные, более серьезные меры.

Крупные акции протеста охватили практически все города Казахстана. В республике заблокировали работу мессенджеров Telegram, WhatsApp и Signal. Все они перестали работать около 22:00.