Мир 22 апреля 2024, 16:43 Поврежденный газопровод Balticconnector запустили после ремонта Gasgrid Finland: газопровод Balticconnector заработал после ремонта РИА «Новости»

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Поврежденный китайским судном газопровод Balticconnector возобновил работу после успешного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба компании Gasgrid Finland.

Коммерческое использование газопровода начали 22 апреля, ремонтные работы закончили в предусмотренные изначально сроки.

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О повреждении газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля стало известно в начале октября прошлого года. В Финляндии заявляли, что по итогам проведенного расследования стало известно, что причиной ЧП являлся якорь китайского судна New Polar Bear.

МИД Финляндии заявлял, что считает маловероятной возможность непреднамеренного повреждения газопровода Balticconnector одним судном.

Глава ведомства Элина Валтонен подчеркивала, что власти республики тесно сотрудничали с китайскими коллегами для расследования причин происшествия.