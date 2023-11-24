Мир 24 ноября 2023, 18:37 Финляндия усомнилась в непреднамеренности повреждения Balticconnector МИД Финляндии счел маловероятным непреднамеренное повреждение Balticconnector IMAGO / Eero Vabamаgi / Global Look Press

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Финляндия считает маловероятным возможность непреднамеренного повреждения телекоммуникационного кабеля и газопровода Balticconnector одним судном в акватории Балтийского моря. Об этом заявила глава МИД республики Элина Валтонен, ее слова привела газета Financial Times.

«Маловероятно, что в течение восьми часов одно судно способно повредить газопровод и и кабель связи непреднамеренно», — сказала глава ведомства.

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Валтонен отметила, что власти страны сотрудничают с Китаем в расследовании причин ЧП.

В ночь на 8 октября работу газопровода Balticconnector приостановили из-за утечки топлива, а позднее стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию. Финская полиция сообщала, что к повреждению инфраструктуры якорем, предположительно, причастен китайский корабль Newnew Polar Bear.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ альянса, если расследование докажет факт диверсии на подводной инфраструктуре.