24 ноября 2023, 18:37
Финляндия усомнилась в непреднамеренности повреждения Balticconnector
МИД Финляндии счел маловероятным непреднамеренное повреждение Balticconnector
Финляндия считает маловероятным возможность непреднамеренного повреждения телекоммуникационного кабеля и газопровода Balticconnector одним судном в акватории Балтийского моря. Об этом заявила глава МИД республики Элина Валтонен, ее слова привела газета Financial Times.
«Маловероятно, что в течение восьми часов одно судно способно повредить газопровод и и кабель связи непреднамеренно», — сказала глава ведомства.
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Валтонен отметила, что власти страны сотрудничают с Китаем в расследовании причин ЧП.
В ночь на 8 октября работу газопровода Balticconnector приостановили из-за утечки топлива, а позднее стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию. Финская полиция сообщала, что к повреждению инфраструктуры якорем, предположительно, причастен китайский корабль Newnew Polar Bear.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ альянса, если расследование докажет факт диверсии на подводной инфраструктуре.
Финляндия
Газ
Балтийское море
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