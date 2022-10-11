Повреждение энергетического оборудования произошло на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области | 360°

Мир 11 октября 2022, 10:55 Поделиться Telegram

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Viber Повреждение энергетического оборудования произошло на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Пресс-служба Ладыжинской ТЭС сообщила о повреждении энергооборудования на объекте РИА Новости

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На Ладыжинской ТЭС в Винницкой области зафиксировали повреждения энергетического оборудования. Информацию об этом распространила пресс-служба электростанции.

Сообщение появилось на странице ТЭС в Facebook* (соцсеть запрещена в Росси, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), уточнил ТАСС.

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В пресс-службе сообщили, что никто из персонала не пострадал. Сейчас на объекте находятся рабочие, чье присутствие критически необходимо. Остальные работники — в укрытиях. Также на месте работают специальные службы. Позже энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление оборудования, заключили представители ТЭС.

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О взрывах на станции ранее заявил глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов. По его словам, по Ладыжинской ТЭС нанесли удары дронами. Но вскоре он удалил из Telegram пост об ударах по объекту. В канале осталось только сообщение о «попаданиях» без уточнений, о чем идет речь.

* Facebook — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

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