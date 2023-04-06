Мир 06 апреля 2023, 14:49 Китай призвал устроить переговоры по Украине с учетом Устава ООН Председатель КНР Си Цзиньпин призвал скорее возобновить переговоры по Украине РИА «Новости»

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После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин призвал срочно возобновить переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине. Об это сообщили «Известия».

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — сказал он.

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Си Цзиньпин заявил, что важно руководствоваться принципами Устава ООН, обеспечивать интересы безопасности всех сторон конфликта, искать политическое решение проблемы. Он призвал выстроить сбалансированную, устойчивую и эффективную структуру европейской безопасности. Вместе с Францией Китай готов работать не только над разрешением конфликта, но и устранением его последствий на рынке финансов, энергетики, продовольствия и других отраслях.

Переговоры прошли в Дом народных собраний в Пекине, сообщил RT. Перед встречей Эммануэль Макрон написал в Twitter, что обсудит с Си Цзиньпином проблемы бизнеса, изменения климата и продовольственной безопасности.