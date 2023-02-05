Мир 05 февраля 2023, 02:41 «Потрясающая работа». Пушков иронично оценил отчет Германии по «Северным потокам» Сенатор Пушков высмеял «тонкости» в отчете Германии о терактах на «Северных потоках» РИА «Новости»

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Сенатор Алексей Пушков ответил в своем Telegram-канале на слова генпрокурора ФРГ Петера Франка о расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Тот заявлял об отсутствии «причастности» России к взрывам на газопроводах.

По словам Пушкова, немецкие власти знают, что Россия не имеет отношения к подрывам «Северных потоков», однако продолжают делать глубокомысленные заявления.

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«Потрясающая по „глубине“ и „тонкости“ выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море», — написал он.

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По словам сенатора, Берлин указал на отсутствие доказательств причастности российской стороны к происшествию, однако весь мир знает, о чем говорил сербский президент Александр Вучич.

«В Берлине все знают. Но предпочитают делать глубокомысленные заявления об отсутствии доказательств о причастности России», — подытожил Пушков.

Канцлер Германии Олаф Шольц 3 февраля заявил, что, пока не будет конкретных доказательств, страна не станет выдвигать обвинения или высказывать какие-либо версии о диверсиях на «Северных потоках».