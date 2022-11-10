Мир 10 ноября 2022, 19:03 Потолок цен на российскую нефть назвали слабостью Запада Bloomberg: потолок цен на нефть доказывает зависимость Европы от российской нефти

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Страны Запада демонстрируют слабость, устанавливая потолок цен на нефть из России. Европа зависит от российских энергоресурсов, написало агентство Bloomberg.

«К сожалению, предельная цена на нефть может быть воспринята, скорее, как признак слабости, а не силы. Последнее бы означало полное прекращение отказа от покупки нефти в России», — отметили авторы статьи.

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Ограничение цены говорит о том, насколько Запад нуждается в ее поставках, поэтому готов пойти на любые экономические и дипломатические ухищрения.

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Если предельная цена окажется слишком низкой, а черного золота из России больше не будет на мировых рынках, подчеркнули в материале, это может серьезно усугубить и без того серьезный кризис в мировой экономике.

Замглавы американского Минфина Уолли Адейемо заявил, что США не будут вводить санкции за покупку российской нефти выше предложенного странами G7 потолка цен. Администрация Джо Байдена не видит необходимости вводить вторичные ограничения.