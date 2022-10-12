США отказались от санкций за покупку российской нефти выше потолка | 360°

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США отказались от санкций за покупку российской нефти выше потолка

Минфин США: санкций за превышение потолка цен по нефти из России не будет

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Замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США не планируют вводить санкции за покупку российской нефти выше предложенного странами G7 потолка цен, сообщило РИА «Новости».

По словам Адейемо, власти США не видят необходимости вводить вторичные санкции.

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«Мы добиваемся создания ситуации, когда российская нефть продолжает поступать на рынки, а цены для покупателей и доходы России будут снижаться», — добавил представитель американского ведомства. При этом он отметил, что будет экономически целесообразно для всех вовлеченных игроков.

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Члены Евросоюза ранее согласовали восьмой пакет санкций против России, в который включили законодательную основу для установления потолка стоимости на морскую транспортировку российской нефти. Лимит цен планируют ввести с 5 декабря.

Ранее помощник главы минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг сообщила о старте процесса установления предела стоимости на нефть из России.

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