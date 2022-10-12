США отказались от санкций за покупку российской нефти выше потолка | 360°

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Подмосковье
14 октября 2022, 18:26
Штаб помощи семьям мобилизованных открыли в Химках
Общество
14 октября 2022, 18:25
«Личное пространство». «ВКонтакте» запустила новую функцию с режимом приватности
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Происшествия
14 октября 2022, 18:08
Села Белгородской области остались без света после обстрела ВСУ
Происшествия
14 октября 2022, 18:07
Площадь пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге выросла до 4 тысяч «квадратов»
Власть
14 октября 2022, 18:04
Медведев назвал необходимым использование беспилотников в спецоперации
Общество
14 октября 2022, 17:57
Фейк: россияне начали получать вызовы в военкомат на весну 2023 года
Подмосковье
14 октября 2022, 17:57
Участковый врач из Балашихи получил сертификат на льготную ипотеку
Эксклюзив
14 октября 2022, 17:54
Украинцы начинают видеть истину и тайно винят свое правительство за желание сражаться до конца
Подмосковье
14 октября 2022, 17:53
Свыше 30 заблудившихся спасли в лесах Подмосковья за неделю