Мир 02 января 2023, 18:56 Потолок цен на нефть связали с попыткой США вернуть позиции на рынке Аналитик Белогорьев: США хотят вернуть влияние на рынке нефти через лимит цен для России РИА «Новости»

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США заложили в продвижение потолка цен на нефть из России далеко идущие расчеты. Таким образом они хотят вернуть влияние на отраслевом рынке, заявил в беседе с РИА «Новости» заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Он напомнил, что из-за возникших трудностей в сланцевой отрасли США сейчас потенциал добычи нефти практически исчерпан. После 2023 года в этом сегменте будет наблюдаться спад, при этом желание Вашингтона влиять на нефтяные площадки усилилось еще больше.

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«Сланцевая добыча нефти точно перестала играть свою решающую роль. Лишившись этого механизма, сейчас США предлагают новый вариант в виде такого купирования цен на российскую нефть», — объяснил Белогорьев.

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По его словам, именно из-за этого картель ОПЕК+ оказал поддержку России в решениях по нефтяной сделке, раскритиковав нерыночный принцип санкций. Участники объединения не исключили, что этот механизм может превратиться из частного орудия в общее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть прорабатывались внутри страны. Кроме того, он назвал контакты России и ОПЕК+ постоянным процессом.