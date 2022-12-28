28 декабря 2022, 16:13
Песков опроверг прямые контакты России с ОПЕК+ по вопросу потолка цен на нефть
Песков заявил, что ответные меры на потолок цен прорабатывались только внутри России
Ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть прорабатывались внутри страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.
«[Подписанию указа] предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», — сказал он.
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Также Песков подчеркнул, что реакция на внешние вызовы — дело только правительства страны. Сам потолок цен пресс-атташе назвал нелегитимной и абсолютно абсурдной мерой.
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Песков заявил, что Россия не имела прямые контактов с ОПЕК+ перед подписанием указа. При этом он подчеркнул, что переговоры все же ведутся как по этой, так и по другим темам, так или иначе связанным с энергорынками. По словам Пескова, их организовывают по линии вице-премьера Александра Новака. Тот находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+. Также Новак является лицом, курирующим эту сферу.
Кроме того, Песков назвал контакты России и ОПЕК+ постоянным процессом.
Дмитрий Песков
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