Мир 28 декабря 2022, 16:13 Песков опроверг прямые контакты России с ОПЕК+ по вопросу потолка цен на нефть Песков заявил, что ответные меры на потолок цен прорабатывались только внутри России РИА «Новости»

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Ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть прорабатывались внутри страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«[Подписанию указа] предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», — сказал он.

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Также Песков подчеркнул, что реакция на внешние вызовы — дело только правительства страны. Сам потолок цен пресс-атташе назвал нелегитимной и абсолютно абсурдной мерой.

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Песков заявил, что Россия не имела прямые контактов с ОПЕК+ перед подписанием указа. При этом он подчеркнул, что переговоры все же ведутся как по этой, так и по другим темам, так или иначе связанным с энергорынками. По словам Пескова, их организовывают по линии вице-премьера Александра Новака. Тот находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+. Также Новак является лицом, курирующим эту сферу.

Кроме того, Песков назвал контакты России и ОПЕК+ постоянным процессом.