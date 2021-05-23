Сербию и Болгарию объединит альтернативный «Балканскому потоку» газопровод

Правительство Сербии получит от Европейского инвестиционного банка 25 миллионов евро на строительство соединительного газопровода (интерконнектора) с Болгарией. Его протяженность составит 170 километров и станет дополнением к «Турецкому потоку». Договор был подписан 20 мая.

Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич во время встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым в пограничном городе Димитровград.

«Строим интерконнектор, чья стоимость — 89 миллионов евро, между Болгарией и Сербией. Это важная инвестиция для нас, потому что это наряду с „Балканским потоком“, уже существующим газопроводом, сделает возможным дальнейшую диверсификацию источников энергии», — приводит слова Вучича на пресс-конференции болгарское издание «Блиц».

Фактически Россия сейчас является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Республика ежегодно получала более двух миллиардов кубометров по трубе через Украину и Венгрию.

Официальный пуск российского газа через системы «Турецкого потока» состоялся 1 января 2021 года. За первые четыре месяца было доставлено около миллиарда кубометров топлива. Александр Вучич отметил, что его запуск позволит провести в Сербии вторичную газофикацию населенных пунктов на востоке и юго-западе страны.