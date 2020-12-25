Вучич пообещал праздник перед запуском газопровода «Балканский поток»

«Пробный газ прошел через газопровод. Мы не поднимали большого шума вокруг этого, но 30 декабря все стартует, как я и обещал», — процитировал Вучича сайт RT.

По его словам, перед самым концом года будет организован «небольшой праздник», чтобы отметить этот день. Он добавил, что теперь Сербии останется сделать вторичную газификацию. Уточняется, что нужно провести газ до городов Вране, Валево и ряда небольших населенных пунктов на востоке и юго-западе страны.