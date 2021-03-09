Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и четверо его однопартийцев написали госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором выразили обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока — 2».

В документе, на который ссылается РИА «Новости», сказано, что администрация президента Джозефа Байдена должна объяснить, почему не ввела санкции в отношении ряда компаний, принимающих участие в реализации проекта «Северный поток — 2».

Республиканцы заявили, что обеспокоены тем, что заявления Белого дома не подкрепляются реальными действиями.

«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении «Северного потока — 2», подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», — цитирует агентство письмо сенаторов.

Конгрессмены призвали как можно скорее рассмотреть введение санкций в отношении 15 судов и ряда компаний, которые о сих пор не были наказаны за участие в строительстве газопровода.

Председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер предложил Евросоюзу применить «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Россию и вести более уверенную внешнюю политику.