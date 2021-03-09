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    09 марта 2021, 03:47

    От Госдепа потребовали новых санкций против «Северного потока — 2»

    Анастасия Кукова

    Старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и четверо его однопартийцев написали госсекретарю Энтони Блинкену письмо, в котором выразили обеспокоенность в связи со строительством «Северного потока — 2».

    Сайт www.nord-stream.com.

    В документе, на который ссылается РИА «Новости», сказано, что администрация президента Джозефа Байдена должна объяснить, почему не ввела санкции в отношении ряда компаний, принимающих участие в реализации проекта «Северный поток — 2».

    Республиканцы заявили, что обеспокоены тем, что заявления Белого дома не подкрепляются реальными действиями.

    «Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении «Северного потока — 2», подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)», — цитирует агентство письмо сенаторов.

    Конгрессмены призвали как можно скорее рассмотреть введение санкций в отношении 15 судов и ряда компаний, которые о сих пор не были наказаны за участие в строительстве газопровода.

    Председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер предложил Евросоюзу применить «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Россию и вести более уверенную внешнюю политику.