Евросоюз должен применить «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Россию. Такое заявление сделал председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер.

По словам политика, газопровод не находится в поле интересов Европы. Вебер призвал Брюссель использовать «Северный поток — 2» в качестве рычага во внешней политике. Он отметил, что Германия не планирует останавливать проект, сообщило издание Spiegel.

Председатель фракции заявил, что газопровод экономически стабилизирует систему российского лидера Владимира Путина. Эта система якобы действует в большей степени против ЕС и стран, входящих в состав объединения.

«Если российское руководство не вернется к партнерскому сотрудничеству, то трубопровод не сможет работать в полной мере», — сказал политик.

Он добавил, что необходимо увязать эксплуатацию газопровода с дальнейшим поведением России. Также Вебер призвал Евросоюз вести более уверенную внешнюю политику. По его мнению, Европе стоит «отказаться от наивности в отношениях с Путиным и другими геополитическими игроками».