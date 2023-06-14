14 июня 2023, 16:38
Потери западной техники на Украине подтвердили в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг назвал ожидаемыми потери западной техники на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил потери западной техники Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом он рассказал на пресс-конференции перед заседанием министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщил ТАСС.
По его словам, потери техники на Украине во время контрнаступления были вполне ожидаемы.
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«Когда начинается такое масштабное наступление, конечно, будут потери. Это касается и боевой техники НАТО», — сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что ждет доклада от министра обороны Украины Алексея Резникова по этой теме 15 июня. Генсек НАТО выразил надежду на то, что получит более четкое представление о ситуации на поле боя.
Президент России Владимир Путин накануне заявил, что ни на одном из участков во время контрнаступления у ВСУ не было успехов. Кроме того, они понесли большие потери. Украинская армия лишилась свыше 160 танков. Всего, согласно предварительным подсчетам, боевики киевского режима потеряли около 25-30% поставленной западными союзниками техники.
НАТО
Украина
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