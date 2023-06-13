Спецоперация 13 июня 2023, 17:38 Потери ВСУ приблизятся к катастрофическим — Путин Президент Путин заявил о больших потерях ВСУ во время контрнаступления РИА «Новости»

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Ни на одном из участков при контрнаступлении у украинской армии не было успехов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, написал ТАСС.

«Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери», — сказал глава государства.

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Украинские боевики лишились более 160 танков во время контрнаступления. По предварительным подсчетам, ВСУ потеряли 25-30% поставленной из-за границы техники.

«Структура потерь ВСУ сейчас неблагоприятная, они приближаются к катастрофическим», — добавил Путин.

Россия потеряла 54 танка в зоне спецоперации, отражая контрнаступление украинской армии. Часть техники еще можно отремонтировать, сообщил верховный главнокомандующий.

Ранее зарубежные аналитики говорили, что попытка контрнаступления стоила ВСУ многих сил. Украина получила серьезный урон из-за атак на российские минные поля, траншеи, огневые точки. Речь идет как о вооружении, так и о боевиках.

Минобороны России сообщило, что с начала спецоперации Россия уничтожила 680 украинских самолетов и вертолетов, 4585 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 9939 танков и других боевых бронированных машин. Также российские военные захватили немецкие танки Leopard и американские БМП на Запорожском направлении.