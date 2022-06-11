Потери международных компаний от ухода из России оценили почти в $60 млрд

Международные компании потеряли почти 60 миллиардов долларов из-за своего ухода из России. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на публичные заявления и финансовые документы.

По данным издания, после закрытия бизнеса в России международные компании потеряли более чем 59 миллиардов долларов. Одной из них стала сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Она ожидает, что завершение дел в России принесет 1,2-1,4 миллиарда долларов убытка.

Потери нефтегазовой ExxonMobil составили 3,4 миллиарда долларов, а пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev SA — 1,1 миллиарда. По словам консалтингового директора Kroll LLC Карлы Нюнс, этот раунд убытков компаний не является финальным.

«По мере того как кризис продолжается, мы можем увидеть еще больше финансовых последствий», — сказала она.

Иностранные компании стали сворачивать свою деятельность на территории России в связи с объявлением санкций. Некоторые из них решили вернуться. В частности, снова открыть магазины собрались Zara и Massimo Dutti.