Потери международных компаний от ухода из России оценили почти в $60 млрд
WSJ: потери международных компаний от ухода из России составили почти в $60 млрд
Международные компании потеряли почти 60 миллиардов долларов из-за своего ухода из России. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на публичные заявления и финансовые документы.
По данным издания, после закрытия бизнеса в России международные компании потеряли более чем 59 миллиардов долларов. Одной из них стала сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. Она ожидает, что завершение дел в России принесет 1,2-1,4 миллиарда долларов убытка.
Потери нефтегазовой ExxonMobil составили 3,4 миллиарда долларов, а пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev SA — 1,1 миллиарда. По словам консалтингового директора Kroll LLC Карлы Нюнс, этот раунд убытков компаний не является финальным.
«По мере того как кризис продолжается, мы можем увидеть еще больше финансовых последствий», — сказала она.
Иностранные компании стали сворачивать свою деятельность на территории России в связи с объявлением санкций. Некоторые из них решили вернуться. В частности, снова открыть магазины собрались Zara и Massimo Dutti.