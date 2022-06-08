Zara и Massimo Dutti собрались снова открыть магазины в России уже летом

Испанская компания Inditex, объединяющая Zara, Massimo Dutti и ряд других брендов, собирается снова начать работать в России этим летом. Об этом заявила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Дату открытия магазинов Хакбердиева не назвала. Глава ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько высказала предположение, что первые торговые объекты заработают уже в июне, написала газета «Известия».

По словам Хакбердиевой, возобновление работы летом с точки зрения бизнеса — логичное решение. Открытие раньше делового сезона позволит реализовать нераспроданный сезонный товар, а осень начать с продаж новой коллекции.

Источники издания на рынке торговой недвижимости сообщили, что бренды Inditex действительно собираются приступить к работе летом, однако пока торговая сеть не уведомляла об этом своих партнеров.

В конце мая после двухмесячного простоя в России заработали бывшие магазины польской сети LPP, которая управляет брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. LPP продала все российские активы китайскому консорциуму, сообщал RT.