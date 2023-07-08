Мир 08 июля 2023, 10:47 Потасовка произошла на поминках убитого бывшего премьера Японии РИА «Новости»: группа людей устроила потасовку на поминовении Абэ в Японии Unsplash

Читать 360tv в

Группа молодых людей спровоцировала потасовку с полицейскими на месте убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в городе Нара. Об этом сообщило РИА «Новости».

Утром в субботу, 8 июля, в Наре началась торжественная церемония поминовения политика в годовщину его смерти, стали приходить люди с цветами.

Реклама

Позднее религиозную церемонию начали священники, но на месте появились неизвестные молодые люди с муляжом самострела, из которого убили Абэ.

Полицейские попросили людей не беспокоить собравшихся граждан и убрать муляж, но те отказались выполнить просьбу и доставили веера с фотографией Абэ и подписью «No Cult!».

Правоохранители попытались вывести группу с места поминовения, но им оказали сопротивление. На подмогу прибыло еще одно подразделение, в итоге всех протестующих отвезли в участок.

Абэ убили 8 июля 2022 года во время публичного выступления. В него выстрелил Тэцуя Ямагами. Судебно-медицинская экспертиза признала мужчину вменяемым.