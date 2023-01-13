Мир 13 января 2023, 09:43 Убийцу Синдзо Абэ перевели из лечебницы в тюрьму Подозреваемого в убийстве экс-премьера Японии признали вменяемым и предъявили обвинение Пресс-служба Кремля

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Медики признали Тэцуя Ямагами вменяемым и перевели из лечебницы в тюрьму. Прокуратура предъявила ему обвинение в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и незаконном владении оружием, рассказала газета Yomiuri.

Психиатрическая экспертиза не выявила каких-либо ментальных заболеваний, которые могли бы оказать существенное влияние на его способность судить о своих поступках. Подозреваемого в убийстве перевели из закрытого медучреждения, где он находился во время обследования, в тюрьму.

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Районная прокуратура официально предъявила ему обвинение в нарушении закона об огнестрельном оружии и убийстве. Государственный обвинитель заявил, что Тэцуя Ямагами удастся осудить, ведь он полностью осознавал свои действия, сверялся с графиком выступлений бывшего премьера, чтобы напасть на него. Мужчина раздобыл порох и собрал ружье. Кроме того, полиция префектуры Нара решила провести отдельное расследование против мужчины за незаконное производство оружия.

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Тэцуя Ямагами арестовали летом 2022 года сразу после нападения на Синдзо Абэ. Срок заключения истек 10 января, теперь его ждет суд. Автор статьи рассказал, что вердикт вынесет коллегия присяжных. Бывший премьер-министр выступал 8 июля на уличном мероприятии в Наре, когда в него выстрелили. Стрелка схватили на месте, политик умер в тот же день.