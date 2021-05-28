Постпред заявил о готовности России к диалогу с Евросоюзом

Россия готова к диалогу с Евросоюзом, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов. Однако он не знает, когда до этого решения «дозреет» ЕС.

«В очередной раз повторю, что мы готовы к диалогу с ЕС, Россия, как известно, ни одной двери не закрывала, ни одного шлагбаума не опускала. Когда Евросоюз дозреет до активизации диалога с нашей страной? Честно скажу, не знаю. Если им поможет определиться президент США Джо Байден по итогам своего пребывания в Женеве, — ну, что ж, хорошо», — сказал Чижов РИА «Новости».

При этом Чижов заявил, что Россия готова к восстановлению прежних форматов сотрудничества с европейским объединением, которые были до кризиса, однако он бы хотел рассмотреть новые. При обсуждении их он бы хотел оставить неизменными принципы взаимного уважения, обоюдного чета интересов, равноправие и совместная ответственность за будущее нашего общего континента.

Ранее Правительство России утвердило список недружественных стран. Евросоюз счел такое решение необоснованным и призвал Москву его пересмотреть, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений.