ЕС призвал Россию пересмотреть список недружественных стран

Правительство России утвердило список недружественных стран. Евросоюз счет такое решение необоснованным и призвал Москву его пересмотреть. Об этом заявил глава ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Мы призываем Россию пересмотреть это решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся в напряженном состоянии. ЕС продолжит координировать свою позицию с партнерами», — сказал Боррель.

Он добавил, что Евросоюз выражает полную солидарность с США и Чехией. Также глава ЕС заявил, что России необходимо в полной мере уважать Венскую конвенцию.

Ранее российский Кабинет министров опубликовал список недружественных стран. В перечень включили Чехию и США. В документе отмечалось, что теперь сможет принимать на работу в посольство не более 19 граждан России. При этом США вовсе запретили нанимать сотрудников из числа россиян.

Отношения России и США ухудшились после объявления очередных антироссийских санкций. Американская сторона выслала российских дипломатов, на что Москва ответила зеркальными мерами. После этого российских дипломатов выслала и Чехия. Власти страны заявили, что подозревают россиян в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.