Постпред России в ООН выступил на заседании Совбеза с фотографией отца-фронтовика

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседнии Совета безопасности организации отметил, что акция «Бессмертный полк» в этом году из-за коронавируса состоится во всем мире только виртуально.

Дипломат подчеркнул, что 9 Мая миллионы россиян будут чтить память погибших в Великой Отечественной войне.

«В обычное время они вышли бы на улицы с портретами своих родственников, это была бы огромная, торжественная, захватывающая дух процессия», — цитирует его ТАСС.

Небензя объяснил, что взял на заседание Совбеза фотографию своего отца, который добровольцем в 17 лет пошел на Ленинградский фронт, а закончил войну в 1945-м году в Берлине.

Дипломат рассказал, что был назван Василием в честь погибшего на войне дяди. Он напомнил собравшимся, что Советский Союз потерял в войне с фашисткой Германией 27 миллионов человек. Две трети из них были мирным жителями, почти каждая российская семья понесла потери.

«Я хочу донести, как священна эта Победа для нас, она стала частью нашего ДНК. 75 лет назад Красная армия вместе со своими союзниками освободила мир от нацизма. Эта Победа — общее достояние всего человечества и памятник единству всех людей перед беспрецедентным злом», — заключил Небензя.

Подавляющее большинство (90%) опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян высказали мнение, что праздник 9 Мая является общим для всего населения страны, а не только для ветеранов.