Постпред России обвинил СМИ в искажении своих слов о миссии МАГАТЭ

Газета The Financial Times намеренно исказила слова постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова о миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом постпред написал у себя в Twitter.

Он объяснил, что речь шла о возможном визите генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

«The Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график», — подчеркнул Ульянов.

Постпред РФ уверен: искажение было умышленным — на это указывает заголовок статьи «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».

Ранее Ульянов заявил, что украинская сторона должна гарантировать безопасность участников миссии МАГАТЭ для их визита на ЗАЭС. Также он обвинил ООН в недостаточном участии в разрешении проблемы с ЗАЭС.